Gefahrguteinsatz am Flughafen Lübeck-Blankensee

Unbekannte haben in der Nacht zu Heute am Flughafen Lübeck-Blankensee an zwei Stellen Scheiben eingeschlagen und Gläser mit einer unbekannten, übelriechenden Flüssigkeit ins Innere geworfen. Nach Angaben der Lübecker Polizei zerbrachen die Gläser auf dem Boden. Spezialisten der Feuerwehr in Schutzanzügen haben die Flüssigkeit aufgenommen - das Labor der Kripo untersucht sie jetzt.

Flugverkehr läuft planmäßig

Die Hintergründe sind noch unklar. Verletzt wurde niemand. Den geplanten Flugverkehr hat der Zwischenfall nicht gestört. Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen Sachbeschädigung.

Mitte August hatte der Flughafen wieder seinen Linienflugverkehr aufgenommen. Proteste hatten den Start verzögert. Mehrere Klimaaktivisten hatten unter anderem versucht, sich mit Sekundenkleber auf dem Rollfeld festzukleben.

