Gefälschte Corona-Atteste: Ermittlungen gegen Arzt aus Hohenlockstedt Stand: 24.02.2022 12:55 Uhr Ein Arzt aus Hohenlockstedt soll Menschen ohne Untersuchung attestiert haben, dass sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können. Offenbar hat er die Untersuchungen aber bei den Kassen abgerechnet.

Staatsanwaltschaft und Polizei in Itzehoe haben heute nach eigenen Angaben die Praxis eines Hausarztes in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass der 80-jährige Mediziner falsche Atteste zur Befreiung von der Corona-Impfung ausgestellt, obwohl er die Betroffenen nicht untersucht hat. Der Verdacht kam am Mittwochabend auf, als der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag online über die scheinbar rechtswidrigen Machenschaften des Mannes berichtete.

Auch Abrechnungsbetrug steht im Raum

Zudem bestehe der Verdacht, dass die nicht vorgenommenen Untersuchungen mit den Krankenkassen abgerechnet wurden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein wollte sich auf Anfrage zu dem laufenden Verfahren nicht äußern.

AUDIO: Hohenlockstedt: Arzt stellt falsche Atteste aus (1 Min) Hohenlockstedt: Arzt stellt falsche Atteste aus (1 Min)

Die Itzehoer Staatsanwaltschaft hat die Durchsuchung der Praxisräume in der Kieler Straße in Hohenlockstedt kurz nach Erscheinen des Onlineartikels verfügt, um einen etwaigen Beweismittelverlust zu verhindern. Die Auswertung des sichergestellten Materials wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen.

