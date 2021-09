"Fridays for Future" in SH: Tausende demonstrieren in Kiel fürs Klima Stand: 24.09.2021 13:00 Uhr Sie halten die Klimaziele aller Parteien für ungeeignet, um die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen. Deshalb gehen heute in mehr als 80 Ländern, auch in Schleswig-Holstein, Klimaaktivisten von "Fridays for Future" auf die Straße.

Die größte Demonstration ist in der Landeshauptstadt geplant. Am Mittag versammelten sich nach Angaben der Polizei am Kieler Exerzierplatz mehrere Tausend Demonstranten. Im Regen hielten sie Fahnen und Plakate hoch, auf denen zum Beispiel stand: "Alle fürs Klima". Die Demonstranten wollen in Richtung Innenstadt ziehen.

Auch in Flensburg, Pinneberg und Neumünster sind "Fridays for Future"-Aktionen geplant. Insgesamt wollen Menschen in mehr als 20 Orten in Schleswig-Holstein auf die Straßen gehen. Deutschlandweit sind an rund 430 Orten Demonstrationen und Kundgebungen geplant.

