Feuer in Seniorenresidenz in Neumünster: Neun Menschen gerettet Stand: 14.01.2022 07:13 Uhr Großer Einsatz der Feuerwehr in der Roonstraße in Neumünster: Es wurde ein Feuer in der Seniorenresidenz gemeldet. Etwa 80 Helfer rückten an und waren stundenlang im Einsatz.

Der Anruf bei der Feuerwehr kam am Abend um 21 Uhr. Erst hieß es, dass es einen Küchenbrand in der Einrichtung für Betreutes Wohnen gibt. Doch wie der Einsatzleiter NDR Schleswig-Holstein am Morgen berichtete, handelte es sich tatsächlich um einen Wohnungsbrand. Die Einsatzkräfte holten unter Atemschutz neun Bewohner aus dem dritten Stockwerk. Die Flure seien verraucht gewesen und die Brandschutztüren hätten Schlimmeres verhindert, sagte der Einsatzleiter. Er sprach von "Glück im Unglück".

AUDIO: Zwei Brände in Neumünster und Lensahn (1 Min) Zwei Brände in Neumünster und Lensahn (1 Min)

Bewohner werden im Zelt versorgt

Eine Pflegerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner wurden in einem Zelt versorgt, das Hilfsorganisationen wie die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz vor dem Gebäude in der Roonstraße aufgebaut hatten. Zur genauen Brandursache und zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.

