Erneut Flügel von Windrad abgebrochen - Gutachten steht noch aus Stand: 01.03.2022 20:06 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Wilstermarsch (Kreis Steinburg) erneut ein Teil eines Windradflügels abgebrochen. Dabei wurde die Anlage laut Betreibergesellschaft erst vor wenigen Monaten gewartet.

In einem Windpark in der Wilstermarsch ist schon wieder ein Teil von einem Windrad abgebrochen und heruntergefallen. Das hat am Dienstag der Betreiber bestätigt, die Windpark Landscheide GmbH & Co. Betriebs KG Renditefonds. Das defekte Teil flog nach Schilderungen eines Anwohners rund 100 Meter weit, bevor es auf dem Boden in der Nähe eines Grabens liegen blieb. Dies soll in der Nacht zum 18. Februar oder an diesem Tag selbst geschehen sein. Sechs baugleiche Windräder des selben Herstellers blieben seitdem in Betrieb.

Anlagen zuletzt im Oktober gewartet

Auch die 99,5 Meter hohe Windkraftanlage, deren Flügelteil abbrach, lief, als der Schaden passierte. Was der Grund für den Defekt war, ist nach Angaben der Betreibergesellschaft bislang unklar. Die Ergebnisse eines Gutachtens vom 18. Februar liegen noch nicht vor. Laut Betreiber erfolgte die jüngste Wartung an den Anlagen im Oktober 2021, die letzte Begutachtung durch unabhängige Sachverständige für Maschine und Rotor war im Mai 2021.

Materialermüdung Ursache bei anderem Windrad

Erst vor drei Wochen war bei einer anderen Windkraftanlage ganz in der Nähe ein Stück abgebrochen und 50 Meter zu Boden gestürzt. Mit großer Wucht schlug das Rotorblatt der Windkraftanlage auf dem Feldboden auf und hinterließ eine tiefe Furche. Der Grund für den Rotorblattabriss war laut Gutachter vermutlich Materialermüdung. Fünf weitere Windräder des selben Herstellers aus 1995 waren vorerst vom Betreiber direkt nach dem Vorfall außer Betrieb gesetzt worden.

