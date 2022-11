Ermittlungen nach Messerattacke in Kieler Innenstadt Stand: 07.11.2022 13:06 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach der Messerattacke in Kiel Zeugen. Der Mann, der zunächst lebensbedrohlich verletzt wurde, war nach Polizeiangaben ein Helfer.

Nach einen Messerangriff auf junge Männer in Kiel, ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonnabend in der Kieler Innenstadt drei junge Männer durch Messerstiche teils schwer verletzt. Die Männer im Alter von 23 und 27 Jahren waren den Angaben zufolge am Sonnabend gegen 1:30 Uhr im Bereich Ziegelteich vor dem Lokal "Mom and Dad" unterwegs, als eine Gruppe von drei bis vier Personen an ihnen vorbeiging. Diese Gruppe beleidigte den Angaben zufolge die drei Männer. Dabei ging es laut Polizei offenbar um die lackierten Fingernägel von einem der Männer. Es folgte ein Streit.

Vier Verletzte

Ein hinzugekomener 23-Jähriger versuchte laut Polizei noch, den Streit zu schlichten. "Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt der zuletzt hinzugekommene 23-Jährige eine zunächst lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper. Sein Zustand ist mittlerweile aufgrund notärztlicher Behandlung stabil", heißt es. Rettungskräfte versorgten demnach zudem einen 23 und einen 27 Jahre alten Mann mit oberflächlichen Schnittverletzungen an den Armen und einen 23-Jährigen, der durch Schläge im Gesicht verletzt wurde.

Die Gruppe der Tatverdächtigen konnte den Angaben zufolge flüchten. Sie werden als Mitte 20 Jahre alt und vermutlich südeuropäischer Herkunft beschrieben. Die Polizei hat eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

