Entscheidung: AKW-Bauschutt soll nach Lübeck und Ostholstein

Der freigemessene Abfall, der beim Abriss des AKW Brunsbüttel entsteht, soll auf die Deponien in Lübeck-Niemark und Johannistal in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) gebracht werden. Das hat die Landesregierung entschieden.

Beim Abriss der Atomkraftwerke in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Krümmel (Herzogtum Lauenburg) entsteht viel Müll: bis zu 18.000 Tonnen Bauschutt, überwiegend Isolierwolle und asbesthaltige Abfälle. Nach einer langen Diskussion darüber, wo dieser nicht-radioaktive Müll entsorgt wird, hat Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Vormittag eine Entscheidung verkündet: Der AKW-Bauschutt soll zu den Deponien Niemark und Johannistal gebracht werden. "Ich bedauere, dass es bislang nicht überall gelungen ist, eine freiwillige Lösung für die Deponierung freigemessener Abfälle aus Kernkraftwerken im Land zu finden", sagte Albrecht. Deshalb müsse das Land das rechtliche Instrument der Zuweisung nutzen.

Wiershop nimmt Abfall aus Krümmel auf

Ein Entwurf ist den Deponiebetreibern laut Albrecht bereits zur Anhörung vorgelegt worden. Lübeck hatte zuvor eine Aufnahme des Mülls abgelehnt, und auch in anderen Orten gab es Widerstand. "Ausschlaggebend für die beabsichtigte Zuweisung an die Deponien Niemark und Johannistal war vornehmlich der breite Katalog der zugelassenen Abfallarten, die geeigneten technischen Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch deren verfügbares Restvolumen", teilte das Ministerium mit. Den Angaben zufolge kamen für die Lagerung auch die Deponien in Wiershop (Herzogtum Lauenburg), Großenaspe (Kreis Segeberg) und Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) infrage. In Wiershop wird Abfall aus dem nahen AKW Krümmel gelagert, dazu hatte sich die Gemeinde bereit erklärt.

Für den Bauschutt aus späteren Phasen des Rückbaus in Brunsbüttel ab 2023 sollen erneut alle fünf Deponien als Standort geprüft werden. Dann wird es laut Ministerium möglicherweise auch um den Müll aus dem Rückbau des AKW Brokdorf gehen.

Albrecht: Keine Gesundheitsgefahren für Anwohner

Der nicht wiederverwertbare Müll wird laut Ministerium bis zu vier Mal gemessen. Die Reststrahlung soll maximal zehn Mikrosievert betragen und deutlich unterhalb der Dosen durch natürliche radioaktive Strahlung pro Jahr liegen. Umweltminister Albrecht betonte, dass keine Gesundheitsgefährdung für Anwohner bestehe.

