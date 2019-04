Stand: 11.04.2019 19:13 Uhr

Tod an Silvester: "Hat der Täter kein Gewissen?"

Seit bald vier Monaten sucht die Polizei nach dem Schützen, der in der Silvesternacht den tödlichen Schuss auf eine Frau in Schönberg (Kreis Plön) abgegeben hat. Doch bislang fehlt in dem Fall eine heiße Spur. Jetzt hat sich der Mann der getöteten Frau an NDR Schleswig-Holstein gewandt. "Ich gehe an die Öffentlichkeit, weil ich natürlich will, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Nicht, dass der Täter vielleicht denkt, jetzt ist Ruhe, keiner redet mehr darüber." Der Täter werde das Interview wahrscheinlich sehen, hofft der Witwer. "Ich weiß nicht, ob er kein Gewissen hat, weil er sich nicht meldet." Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein machte Sven D. deutlich, dass er von einem Unglücksfall ausgeht, nicht von einem gezielten Schuss.

Tod in der Silvesternacht - Schönberger Vater redet Schleswig-Holstein Magazin - 11.04.2019 19:30 Uhr In der Silvesternacht wurde in Schönberg eine Mutter von drei Kindern durch eine Kugel getroffen und getötet. Der Ehemann, Sven D., spricht nun mit uns, weil er will, dass sich der Täter stellt. Das Interview in voller Länge.







Schuss war aus der näheren Umgebung

Diese Meinung teilen auch die Beamten der Ermittlungsgruppe "Schönberg" und die Kieler Staatsanwaltschaft. Ein ballistisches Gutachten hatte ergeben, dass der tödliche Schuss auf die dreifache Mutter aus der näheren Umgebung abgefeuert wurde. Die 39-Jährige war beim gemeinsamen Betrachten des Feuerwerks mit der kleinen Tochter und dem Mann wenige Minuten nach dem Jahreswechsel vor der Tür mit einer blutenden Wunde am Kopf zusammengebrochen. Sie erlag noch am 1. Januar im Krankenhaus ihren Verletzungen. In ihrem Kopf wurden Metallsplitter gefunden. Laut Obduktionsergebnis war sie von einem Geschoss aus einer kleinkalibrigen Waffe getroffen worden.

"Ob der Täter weiß, was er uns angetan hat?"

"Der Täter hat mein Leben komplett umgedreht. Ich weiß nicht, ober er weiß, was er mir und meinen Kindern angetan hat", sagt der sichtlich angegriffene Familienvater. Die Zwillinge sind eineinhalb Jahre alt, die ältere Tochter ist sechs Jahre alt und wird bald eingeschult.

"Er soll sagen, warum er geschossen hat"

"Der müsste sich normalerweise melden und sagen 'Ich habe Scheiße gebaut'", so der 42-Jährige. Rückgängig könne er alles nicht machen, seine Frau komme nicht wieder. "Ich könnte mit so einem Gewissen nicht leben." Der Wunsch des Schönbergers an den Täter: Er solle für die Tat büßen und ihm ins Gesicht sagen, warum er geschossen habe.

Hilfe bekomme der Familienvater vom Weißen Ring, von der Familienhilfe, von seinen Schwiegereltern. In die Ermittlungen habe er volles Vertrauen, er sei in ständigem Kontakt mit den Beamten, er sei ganz gut aufgehoben bei ihnen.

Zeugen der Tat und Hinweise auf den Täter gibt es aber noch immer nicht. Doch die Beamten wollen nicht aufgeben - laut einem Sprecher gehen noch immer täglich neue Hinweise zu dem Fall ein.

