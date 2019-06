Stand: 14.06.2019 16:49 Uhr

E-Highway auf A1: Betonschutzwände kommen weg

Die Teststrecke für Elektro-Laster ist fertig - und nun kommen die Betontrennwände auf der A1 weg: Die Absperrungen auf der Strecke zwischen Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck verschwinden schrittweise, teilte das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Fachhochschule Kiel am Freitag mit. Die Trenner dienten dazu, die Teststrecke des künftigen E-Highways abzusichern. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens statt. Bis zum Beginn der Sommerferien sollen Auto- und Lkw-Fahrer wieder auf allen sechs Spuren fahren können.

Am 24. Juni soll die Fahrbahn noch ausgebessert werden, weswegen es noch einmal kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen durch Wanderbaustellen kommen könnte, sagte eine Projektsprecherin. Zum 1. Juli würden wieder alle Fahrspuren frei sein.

Erste Tests mit Hybrid-Lkw abgeschlossen

Seit Anfang Juni waren die ersten Hybrid-Lastwagen über die fünf Kilometer lange Teststrecke gerollt. Es ist einer von drei Modellversuchen bundesweit, neben einer weiteren Strecke in Hessen und einer geplanten in Baden-Württemberg. Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Reinfeld und Lübeck, einem wichtigen Zubringer zu den Lübecker Häfen, verkehren nach Angaben des Projektträgers jeden Tag 60.000 Autos und 8.000 Lastwagen. Rund 14 Millionen Euro investiert das Bundesumweltministerium in den Modellversuch.

Modellversuch auf drei Jahre ausgelegt

Von Anfang September an sollen Hybrid-Lastwagen einer Reinfelder Spedition regelmäßig die Strecke nutzen. Sie können sowohl mit Elektroantrieb als auch mit einem konventionellen Verbrennungsmotor fahren. Drei Jahre lang soll erprobt werden, ob die Oberleitungstechnik für den deutschen Straßenverkehr tauglich ist und ob so Güter klima- und lärmschonend auf der Straße transportiert werden können.

