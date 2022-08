Die Wikinger kommen nach Schleswig Stand: 12.08.2022 10:24 Uhr Heute starten in Schleswig die Wikingertage 2022. Vom Wikingerdorf mit Kampf-Arena bis zu Handwerker- und Musikantenshows: Am Wochenende ist für jeden Mittelalter-Fan - ob jung oder alt - etwas dabei.

Wie so viele Festivals und Großveranstaltungen feiern auch die Schleswiger Wikingertage in diesem Jahr ihre Rückkehr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause. Vom 12. bis 14. August verwandeln sich die Königswiesen am Ufer der Schlei wieder in ein mittelalterliches Dorf, in dem es von rustikalen Nordmännern und -frauen nur so wimmeln wird. Und das alles in Sichtweite des UNESCO-Weltkulturerbes Haithabu.

Dass Waffen, Kampf und Gefechte auf einem echten Wikingerfest nicht fehlen dürfen, leuchtet ein. So können sich Bewunderer der mittelalterlichen Kriegskunst in der Kampf-Arena von spektakulären Schaukämpfen und Greifvogel-Shows unterhalten lassen.

Doch den Großteil ihrer Zeit verbrachten die Wikinger laut Veranstalter weniger mit Diebstahl und Zerstörung, sondern vielmehr damit, Dinge herzustellen und zu reparieren. Deshalb steht vor allem das Drumherum der Kampf-Arena, nämlich das Wikingerdorf, im Zentrum der Wikingertage. Dort haben Besucher die Möglichkeit, 1.000 Jahre alte Handwerkskünste wie das Schmieden, Schleifen oder Drechseln hautnah mitzuerleben und selbst auszuprobieren. Anschließend können die Erzeugnisse direkt einem Praxistest unterzogen werden: zum Beispiel beim Bogenschießen oder Axtwerfen.

Höhepunkt: "WikingerTampen Trekken"

Am Sonnabend (13.8.) um 15 Uhr werden die letzten, noch übrig gebliebenen Kräfte dann beim traditionellen "WikingerTampen Trekken" mobilisiert. Zwei aus Männern wie Frauen bestehende Teams treten hier zu dem an, was im hochdeutschen Sprachgebrauch eher als "Tauziehen" bezeichnet wird. Mitmachen darf nach vorheriger Anmeldung über das Stadtmarketing Schleswig jeder, der Lust hat. Und der Mut wird belohnt: Wer beim Kräftemessen teilnimmt, erhält freien Eintritt auf den gesamten Wikingertagen.

Ein Fest für die ganze Familie

Und auch für die kleinen Wiki-Fans gibt es auf den Königswiesen einiges zu erleben. Im Kinder-Wikingerdorf finden neben Geschicklichkeitsspielen wie Kugelstoßen oder Heusackschlagen auch Puppentheaterstücke mit nordischen Göttern und Riesen statt.

Wer sich für die mittelalterliche Schifffahrtskunde interessiert, kann die "Open-Ship"-Termine zwischen 12 und 18 Uhr besuchen. In diesem Jahr wird die "Sigyn" erwartet, ein Original-Nachbau des Wikinger-Segelschiffs "Wrack Drei von Skuldeleven".

Die Eintrittspreise für die Wikingertage 2022 liegen bei 7 Euro für Kinder und 14 Euro für Erwachsene.

