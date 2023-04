Diako in Flensburg: Insolvenzplan genehmigt Stand: 03.04.2023 12:29 Uhr Der Weg ist frei: Ab Juli kann das Diako-Krankenhaus in Flensburg ohne Schulden den Betrieb fortführen. Dafür verzichten Unternehmen, die noch offene Rechnungen haben, auf 85 Prozent ihrer Forderungen.

Formell waren bei der Gläubigerversammlung am Vormittag 104 Parteien anwesend. Im Raum saßen allerdings nur rund 30 Anwälte und Bevollmächtigte, die zum Teil mehrere Unternehmen gleichzeitig vertreten. Einige Handwerker berichteten im Vorfeld, sie hätten sich bereits außerhalb des Verfahrens individuell mit der Diako geeinigt. Für alle anderen gilt: Sie müssen auf viel Geld verzichten: Wer eine Rechnung von 100 Euro an die Diako offen hat, bekommt jetzt nur 15 Euro. Der Rest ist weg. Dies ist aber gleichzeitig der sichere Spatz in der Hand. Die Entscheidung fiel einstimmig.

Schuldenschnitt um gut 40 Millionen Euro

Die Forderungen betrugen insgesamt mehr als 23 Millionen Euro. Hinzu kommen 20 Millionen Euro, auf die das Land Schleswig-Holstein verzichten muss. Damit kann die Klinik den Betrieb ab Juli entschuldet fortführen. Die Patienten und verbleibenden Mitarbeiter können aufatmen. Der Gläubigerausschuss hatte dem Plan für den Schuldenschnitt bereits zugestimmt.

Insolvenz in Eigenverwaltung

Die Diako Krankenhaus gGmbH hatte im November 2022 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. 43 Mitarbeiter müssen das Krankenhaus verlassen. Für Diskussionen sorgte die Ankündigung in einem internen Papier, die Leistungen der Gynäkologie in der Frauenklinik zu reduzieren. Später versicherte der Generalbevollmächtigte im Sanierungsverfahren Christian Eckert im Sozialausschuss des Landtags, dass dort nur vorübergehend personelle Engpässe bestünden.

Die Diako Krankenhaus GmbH ist ein Tochterunternehmen der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt Flensburg. Zu der Anstalt gehören noch weitere Bereiche, die in eigenen Unternehmen organisiert sind - zum Beispiel eine Servicegesellschaft, Fachkliniken in Nordfriesland, Sozialstationen im Umland und ambulante Pflegedienste. Insgesamt arbeiten im Norden Schleswig-Holsteins 3.400 Menschen für den Verbund, davon rund 1.400 im Flensburger Krankenhaus.

