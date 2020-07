Stand: 02.07.2020 14:36 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Datenschutz: Flirt-SMS und Werbung nach Bar-Besuch

Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Uhrzeit. Wer zu Corona-Zeiten in ein Restaurant, ein Café oder eine Bar geht, muss all das auf einem Zettel angeben. So sollen im Fall der Fälle Infektionsketten nachvollzogen werden. Allerdings gibt es Probleme mit dem Datenschutz.

Restaurants nehmen Datenschutz nicht immer ernst

Restaurants halten den Datenschutz offenbar nicht immer ein. Bei der Datenschutzbeauftragen beschweren sich Menschen, die Werbung bekommen, nachdem sie ihre Daten in einem Restaurant hinterlassen haben.







Whatsapp-Nachrichten von fremden Männern

Auf dem Schreibtisch von Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit Hansen landen täglich Beschwerden dazu. Zahlreiche Menschen berichten der Datenschutzbeauftragten, dass sie wenige Tage nach einem Restaurantbesuch Werbung per E-Mail zugeschickt bekommen hätten. Die Werbung, von der Hansen berichtet wurde, kam direkt von den Restaurants. Sie befürchtet aber, dass die Adressen auch weiterverkauft werden könnten. Mehrere Frauen meldeten sich bei Hansen, weil sie nach Barbesuchen Whatsapp-Nachrichten von fremden Männern bekommen hätten. Offenbar stammten die Telefonnummern auch von den Adresszetteln.

Die Datenschutzzentrale geht jetzt jeder einzelnen Beschwerde nach. Hält sich ein Betrieb nicht an die Datenschutzregeln und ändert sein Vorgehen nicht, werden Geldstrafen verhängt. Diese können im vierstelligen Bereich liegen. Momentan gilt: Die Daten müssen vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet werden. Weitergegeben werden dürfen sie nicht. Außerdem dürfen die Betriebe nur Formulare nutzen, auf denen einzelne Gäste ihre Daten angeben. Adresslisten sind nicht erlaubt.

Corona: Kaum Datenschutz bei Lokalbesuch

Um trotz Corona-Pandemie wieder öffnen zu können, müssen Gastronomiebetriebe die Kontaktdaten ihrer Gäste notieren. Oft liegen diese Listen offen herum. Wie kann so der Datenschutz gewährt werden?







