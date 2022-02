Dänischenhagen-Prozess: Angeklagter schweigt bei Auftakt Stand: 23.02.2022 12:38 Uhr Vor dem Kieler Landgericht hat der Prozess um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen und Kiel im Mai vergangenen Jahres begonnen. Angeklagt ist der 48 Jahre alter Zahnarzt aus Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

von Christian Nagel

Heimtückisch habe der Angeklagte Hartmut F., ein Zahnarzt aus Westensee, auf seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren Freund in Dänischenhagen zwei Magazine einer Machinenpistole leergeschossen, sagte Oberstaatsanwalt Achim Hackethal. Anschließend soll er einen gemeinsamen Bekannten in Kiel mit fünf Schüssen aus einer Pistole getötet haben.

All drei Opfer hätten keine Chance gehabt, sich zu wehren oder zu schützen, so Hackethal. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem dreifachen heimtückischen Mord vor. Der Angeklagte selbst wollte sich zum Prozessauftakt nicht äußern, lies durch seine Anwältin aber ankündigen, dass er an einem der folgenden Prozesstage aussagen will.

Hinterbliebene sehen Nachlässigkeiten bei Behörden

Das Gericht hat inzwischen die ersten Zeugen befragt. Unter anderem schilderten zwei Anwohner des Tatortes in Dänischenhagen, was sie von der Tat am 19. Mai im Rosenweg mitbekommen haben. Sie berichteten von den Schüssen, die sich wie Rattern angehört hätten, und von einer Person, die kurz danach zu einem weißen SUV rannte und mit dem Wagen davon raste.

Elf Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt - das Urteil soll Ende März verkündet werden. Im Vorfeld des Prozesses wurde bekannt, dass Hinterbliebene Nachlässigkeiten bei Aufsichtsbehörden und Polizei sehen - die Taten hätten sich angedeutet.

