Dänemarks Wildschweinzaun: Erste Kilometer stehen

von Nils Hansen

Mit dem umstrittenen Projekt möchte sich Dänemark künftig vor Wildschweinen schützen: ein 70 Kilometer langer Zaun, der entlang der gesamten deutsch-dänischen Grenze verlaufen soll. Ende Januar begannen die Bauarbeiten Nahe des deutschen Dorfes Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg). In einzelnen Regionen ist der Zaun jetzt schon sichtbar. "In den vergangenen anderthalb Monaten wurden etwa vier Kilometer Zaun gebaut", sagt Bent Rasmussen von der zuständigen Dänischen Naturbehörde. Ende des Jahres soll der Wildschweinzaun fertig sein.

Tests sind abgeschlossen

Man habe noch keine lange Strecke geschafft, weil in den ersten Wochen vor allem Tests stattfanden, erklärt Rasmussen - auf fünf Baustellen an Orten mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. Die Dänen wollten herausfinden, wie der Zaun auf welchem Untergrund am besten verankert werden kann. Die Tests sind jetzt abgeschlossen.

Ein Teilstück endet am Deich

Derzeit arbeitet ein Bauunternehmen aus dem dänischen Fredericia kontinuierlich an einer Baustelle. Momentan befindet diese sich auf Höhe Fröslev, in der Nähe von Flensburg. Das bislang längste Teilstück steht an der Westküste. Etwa zwei Kilometer lang schlängelt sich der Zaun durch den Rickelsbüller Koog - ein Vogelschutzgebiet - und endet am Deich.

Schweinepest soll nicht ausbrechen

Mit dem umgerechnet rund zehn Millionen Euro teuren Bauprojekt soll die dänische Fleischproduktion vor der Afrikanischen Schweinepest geschützt werden. Die Tierseuche kann von Wildschweinen übertragen werden. Der Export von Schweinefleisch ist für Dänemark ein Milliardengeschäft.

Kritiker bezweifeln jedoch die Effektivität eines Zaunes entlang der Grenze. Schließlich werde es entlang der Straßen und Wege zahlreiche Lücken geben, durch die die Tiere hindurchlaufen können.

