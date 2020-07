Stand: 13.07.2020 12:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Tests: Kostenlos und ohne Anlass in Dänemark möglich

In der Fachwelt werden sie mindestens skeptisch gesehen, in der Politik sind sie umstritten: Kostenlose Corona-Tests für die gesamte Bevölkerung - auch ohne Grund wie auffällige Symptome oder Kontakt zu Infizierten. Im Norden Deutschlands gibt es solche anlasslosen Massentests bislang nicht - ein Stück weiter nördlich allerdings schon - in Dänemark. Kurz hinter den Grenzübergängen Fröslev an der Autobahn E45 und Krusau bei Flensburg gibt es zwei dänische Coronavirus-Testzentren, die auch allen Ausländern offenstehen. Das hat der leitende Arzt Peter Ivan Andersen auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Getestet werden Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Kosten übernimmt der dänische Staat.

Wer positiv auf Corona getestet wurde, bekommt eine SMS

In den dänischen Testzentren an der Grenze geht es gleich los mit dem Abstrich, auch ohne Anmeldung. Wer kommt, muss nur die Telefonnummer hinterlassen. Bei einem positiven Ergebnis bekommt man eine SMS. Eine zusätzliche Bescheinigung bekommen Ausländer nicht. Wer nach drei Tagen keinen Anruf bekommt, braucht sich keine Sorgen zu machen, heißt es.

Einreise nach Dänemark mit Symptomen verboten

Ebenso spontan laufen die Tests an den beiden gelben Ambulanzbussen ab, die in den dänischen Urlaubsgebieten täglich den Ort wechseln. Das Angebot tagsüber an der Grenze ist offenbar noch kaum bekannt, der Andrang überschaubar, berichtet Leiter Andersen. Wer allerdings bereits Symptome hat, darf grundsätzlich nicht nach Dänemark einreisen.

