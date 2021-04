Corona: Kiel und der Kampf gegen die 100er-Inzidenz Stand: 28.04.2021 10:56 Uhr Schon seit etlichen Tagen liegt die Landeshauptstadt Kiel nur knapp unter der 100er-Inzidenz. Nach Angaben der Stadt gibt es nun zusätzliche Maßnahmen, um die Corona-Infektionen einzudämmen.

Die Infektionszahlen sind innerhalb der Stadt ungleich verteilt. Nach Angaben von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) stecken sich unter anderem in den Stadtteilen Mettenhof und Gaarden vergleichsweise viele Menschen mit dem Virus an. "Dort, wo es kleine Wohnungen gibt oder wo Menschen mit Sprach- oder Informationsdefiziten leben, dort haben wir mehr Infektionen." Das Ziel der Stadt sei, die Einwohner in diesen Gebieten besonders aufzuklären.

Kleinkünstler verteilen Masken

Die Stadt spricht laut Kämpfer unter anderem mit Religionsgemeinschaften und Migrantenverbänden. Außerdem wird verstärkt kontrolliert, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Und noch etwas ist neu: "Wir haben Kleinkünstler engagiert, die Masken verteilen", sagte der Oberbürgermeister. Es gehe darum, noch einmal den Ernst der Lage klar zu machen. Die Menschen sollten auch verstehen, was in Folge einer Corona-Notbremse eingeschränkt werden müsse.

Auch die Zahl der Impfungen fällt im Stadtgebiet sehr ungleich aus. Dort, wo bisher wenig Menschen geimpft wurden, müssen laut Kämpfer mehr Angebote gemacht werden. Und im idealen Falle solle es möglichst einfach und unkompliziert sein, eine Impfung zu bekommen. Ein kleines bisschen können die Kieler schon aufatmen: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit Stand Dienstagabend in Kiel leicht gesunken und liegt nun bei 90. Noch am vergangenen Sonnabend (24. April) lag die Kieler Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 99,7.

AUDIO: Kiel will unter 100 bleiben - Kleinkünstler verteilen Masken (1 Min) Kiel will unter 100 bleiben - Kleinkünstler verteilen Masken (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2021 | 12:00 Uhr