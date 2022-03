CDU-Parteitag: Günther ist Spitzenkandidat für Landtagswahl Stand: 05.03.2022 12:26 Uhr Die CDU Schleswig-Holstein hat ihre Landesliste für die Wahl am 8. Mai aufgestellt. Als Ziel hatten sich die Christdemokraten gesetzt, jünger und weiblicher zu werden.

Die CDU-Landesliste steht: Gut zwei Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben die Christdemokraten die personellen Weichen gestellt. Mit gut 91 Prozent wählten die Delegierten auf einer Landesvertreterversammlung in Neumünster CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther zum Spitzenkandidaten. Günther hatte sich auf dem Parteitag vorher kämpferisch gezeigt. "Ich habe die Power, auch für die nächsten fünf Jahre Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu sein", sagte er am Vormittag. Nach der Wahl sprach er von einem "phänomenalen Ergebnis".

39 Frauen auf der Liste

Von den 76 Listenplätzen belegen Frauen 39. Die Christdemokraten hatten sich vorab zum Ziel gesetzt, die Liste jünger und weiblicher zu machen. Hinter Günther folgen auf den Spitzenpositionen Bildungsministerin Karin Prien, Landtagsfraktionschef Tobias Koch, die Landesvorsitzende der Jungen Union Birte Glißmann, der Bildungspolitiker Tobias von der Heide und Innenstaatssekretärin Kristina Herbst. Dahinter kommen die Landtagsabgeordneten Lukas Kilian, Anette Röttger, Johannes Callsen und Andrea Tschacher.

Die Union forderte Günther zur Geschlossenheit im Wahlkampf auf: "Gemeinsam werden wir das am 8. Mai rocken." Er wolle in allen Wahlkreisen dafür werben, dass die CDU mit Abstand die stärkste Kraft wird, so der Ministerpräsident.

Günther: Den Bürgern Zuversicht geben

In seiner Rede am Vormittag betonte Günther vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zudem, er wolle den Bürgern auch in diesen unruhigen Zeiten Zuversicht geben. Schleswig-Holstein habe die Chance, dass Klimaschutz und der Bedarf an Versorgungssicherheit für das Land Wohlstand, Stabilität und Sicherheit bedeuten könne.

