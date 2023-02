Bürgermeisterwahl in Grömitz: Zwei Kandidaten kämpfen ums Amt Stand: 25.02.2023 18:48 Uhr In der Gemeinde Grömitz (Kreis Ostholstein) wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Mark Burmeister (CDU) hatte im Februar vergangenen Jahres verkündet, nicht erneut zu kandidieren. Eines steht bereits fest: Zur Stichwahl wird es nicht kommen.

Rund 6.000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind heute in der Ostseegemeinde Grömitz zur Wahl aufgerufen. Der derzeitige Bürgermeister, Mark Burmeister (parteilos), tritt nach zwölf Jahren Amtszeit nicht erneut an. Bei der letzten Wahl in 2017 war er als einziger Kandidat mit 93,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Am 31. Mai endet seine Amtszeit.

CDU und Freie Wähler im Rennen

In diesem Jahr treten zwei politisch aktive Kandidaten um das Amt des Verwaltungschefs an: Der 53-jährige Unternehmer Hendrik Wozniak, der vom CDU-Ortsverband nominiert wurde und Sebastian Rieke. Der 44-jährige ist Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Grömitz.

Da es bei der Wahl nur zwei Kandidaten gibt, ist sicher, dass es heute zu einem klaren Ergebnis kommen wird. Zwischen 8 und 18 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben.

