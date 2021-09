Sechs Bürgerentscheide in SH parallel zur Bundestagswahl Stand: 25.09.2021 10:05 Uhr In sechs schleswig-holsteinischen Gemeinden stimmen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag nicht nur über die Zusammensetzung des nächsten Bundestages ab, sondern auch über geplante Vorhaben vor ihrer Haustür.

Zusammen mit dem Wahlzettel wird den Wahlberechtigten in Oldenswort im Kreis Nordfriesland ein weiterer Abstimmungszettel ausgehändigt. Bei dem Bürgerentscheid in der Gemeinde geht es um den Plan zweier Landwirte. Auf 54 Hektar wollen sie einen Solarpark errichten - eine Entscheidung, die die Gemeindevertretung nicht allein treffen will.

Auch wenige Kilometer weiter in Osterhever sollen die Wahlberechtigten - neben der Bundestagswahl - heute ein weiteres Kreuz machen. Auch hier geht es um einen Solarpark - auch wenn der mit 25 Hektar nur knapp halb so groß ist wie der in Oldenswort, spaltet er die Gemeinde.

In Geschendorf im Kreis Segeberg geht es um zwölf Hektar Fläche, die in einen Solarpark umgewandelt werden soll. Sie befindet sich hinter der Autobahnüberführung östlich und westlich des Wohldredders. Ein Hamburger Unternehmen will hier Solaranlagen aufstellen.

Baugebiet in Fleckeby

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde soll in Fleckeby ein neues Baugebiet entstehen. So würden die Ortsteile Fleckeby und Götheby näher zusammenrücken. Eine Bürgerinitiative ist dagegen und befürchtet, dass der Weg, der die beiden Ortsteile bisher verbindet, bald nicht mehr ein Spazierweg sein könnte, sondern eine Hauptstraße.

Knifflig ist, wie so häufig bei Bürgerentscheiden, die Frage, die den Wahlberechtigten gestellt wird: "Sind Sie gegen die Entstehung eines Neubaugebietes in Götheby östlich der Krogkoppel und damit für die Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse der Gemeindevertretung vom 01.12.2020?" Wer das Baugebiet verhindern möchte, müsste mit "ja" stimmen.

Ruheforst in Dänisch-Nienhof

30 Kilometer weiter östlich plant ein privater Investor einen Ruheforst auf dem Gebiet von Dänisch-Nienhof, das zur Gemeinde Schwedeneck gehört. In dem 15 Hektar großen Waldstück gäbe es nach den Plänen des Investors Platz für fast 10.000 Urnengräber. Auch hier gab es so großen Protest gegen das Vorhaben, dass sich die Gemeindevertretung dazu entschied, die Wahlberechtigten der Gemeinde entscheiden zu lassen. Gegner des Ruheforsts befürchten unter anderem ein zu hohes Verkehrsaufkommen durch den Ruheforst.

Großprojekt Störschleife in Itzehoe

Seit Jahren setzt sich ein Verein in Steinburgs Kreisstadt Itzehoe dafür ein, die Störschleife wiederzubeleben. Früher führte der Fluss durch die Stadt, später wurde der Flusslauf aus der Innenstadt herausgehalten. Der Plan ist nun, zumindest das Flair der Störschleife wieder in die Stadt zurückzuholen, denn eine Anbindung an die Stör bekommt die Störschleife nach den aktuellen Plänen nicht.

Sie soll in einem Bogen um das Theater und das Landgericht verlaufen - mit Holzstegen und Promenaden soll ein ganz neuer Theatervorplatz entstehen. Die Befürworter hoffen darauf, dass so die Innenstadt von Itzehoe wieder attraktiver wird. Gegner befürchten, dass von dem stehenden Gewässer Geruchsbelästigung ausgeht. 14 Millionen Euro soll der Bau der Störschleife kosten, ob es wirklich dazu kommt, wird der Bürgerentscheid am Sonntagabend zeigen.

