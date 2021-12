Betreuung von Krippenkindern in SH wird günstiger Stand: 30.12.2021 05:00 Uhr Eltern von kleinen Kindern müssen in Schleswig-Holstein ab dem 1. Januar 2022 weniger für die Betreuung bezahlen. Der Landtag hatte Mitte Dezember eine entsprechende Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes verabschiedet.

Entlastet werden Eltern von Kindern unter drei Jahren. Ab dem kommenden Jahr müssen sie maximal 5,80 Euro für eine wöchentliche Betreuungsstunde bezahlen. Bisher können es bis zu 7,21 Euro sein. Eltern, die im Moment den Höchstbetrag zahlen und ihr Kind acht Stunden am Tag betreuen lassen, sparen mehr als 50 Euro im Monat. So sinkt der Höchstbeitrag laut Sozialministerium für eine Betreuung von 40 Stunden in der Woche von 288,40 Euro auf 232,00 Euro.

Höchstsatz erneut gesenkt

Regional gibt es große Unterschiede bei den Kosten - auch deswegen hat das Land nun den Höchstsatz erneut gesenkt. Vor einem und vor anderthalb Jahren wurden die Elternbeiträge im Zuge der Kita-Reform schon einmal gedeckelt - für Krippe und Kindergarten. Eine Betreuungsstunde für Kinder über drei Jahren darf seitdem maximal 5,66 Euro kosten.

