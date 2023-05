Bankräuber von Itzehoe weiter auf der Flucht Stand: 04.05.2023 07:51 Uhr Einen Tag nach dem Banküberfall in Itzehoe im Kreis Steinburg ist der Täter immer noch auf der Flucht. Die Polizei bestätigte am Morgen, dass eine Großfahndung bisher erfolglos geblieben ist.

Der Überfall passierte im Stadtteil Tegelhörn - die dortige Filiale der Volks- und Raiffeisenbank ist eher klein und liegt in einem ruhigen Wohnviertel. Laut Polizei öffnete eine Bankmitarbeiterin gegen 7 Uhr das Gebäude, wo der Täter ihr bereits auflauerte. Der Täter zwang die Mitarbeiterin sowie einen weiteren Mitarbeiter, der kurze Zeit später zur Arbeit in der Filiale erschien, nach Polizeiangaben mit einem vorgehaltenen Messer, Geld herauszugeben. Dann sperrte er die Mitarbeiter in der Filiale ein und flüchtete gegen 7.20 Uhr zu Fuß mit dem Bargeld. Wie viel er genau erbeutet hat, ist noch nicht bekannt. Es ist von einem höheren fünfstelligen Betrag die Rede.

Mann ist etwa 50 Jahre alt

Über den Täter weiß die Polizei so viel: Er soll etwa 50 Jahre alt sein und war zur Tatzeit bekleidet mit einem blauen Anorak, heller Hose und braunen Turnschuhen mit weißer Sohle. Außerdem trug der Mann einen braunen und einen roten Stoffbeutel mit sich, soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen und sehr stark nach Rauch gerochen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu melden.

Großfahndung mit 20 Polizeiwagen

Am Mittwoch lief laut Polizei eine Großfahndung mit rund 20 Einsatzwagen im gesamten Stadtgebiet von Itzehoe. Sie blieb erfolglos. Die Mitarbeiter seien zumindest körperlich unversehrt, sagte ein Sprecher der Bank. Die Filiale am Ostlandplatz bleibt die ganze Woche geschlossen.

