Bagger stößt mit Linienbus zusammen Stand: 23.01.2023 12:18 Uhr Am Montagvormittag sind in Großhansdorf im Kreis Stormarn ein Bus und ein Baufahrzeug kollidiert. Dabei wurden auch zwei Kinder leicht verletzt.

In Großhansdorf hat es am Montagvormittag einen Unfall zwischen einem Bagger und einem Linienbus gegeben. Nach Informationen der Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt, darunter auch Kinder einer Kindergartengruppe, die sich in dem Linienbus befand. Den Angaben zufolge stürzten durch den Unfall mehrere der insgesamt 38 Kinder. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Außerdem seien zwei Erwachsene in ein Krankenhaus gebracht worden. Neben der Feuerwehr Großhansdorf sind Rettungskräfte aus Bargteheide, Reinbek und Trittau im Einsatz.

Unfallhergang unklar - Gutachter angefordert

Der Unfall passierte laut Polizei kurz nach 9.30 Uhr in der Hoisdorfer Landstraße. Ersten Angaben nach liefen dort gerade Bauarbeiten, ein Weg wurde gepflastert. Wie es zum Zusammenstoß zwischen Bagger und Bus kam, ist noch unklar. Ein Gutachter sei angefordert worden, teilte die Polizei mit. Die Frontscheibe des Busses wurde zerstört. Die Hoisdorfer Landstraße ist derzeit voll gesperrt.

