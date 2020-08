Stand: 20.08.2020 10:24 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Autoliv will Produktion in Elmshorn schließen

Der Autozulieferer Autoliv will bis Mitte 2023 seinen Standort in Elmshorn schließen. Das gab am Donnerstag der Betriebsrat zusammen mit der IG Metall Unterelbe bekannt. Am Mittwoch wurde bereits die Belegschaft informiert. Die Schließung der Produktion betrifft etwa 200 Beschäftigte. Die Arbeiten sollen künftig in Ungarn erledigt werden. Darüber hinaus soll es einen weiteren Abbau von etwa 70 Arbeitsplätzen in anderen Bereichen des Unternehmens geben. Diese Arbeitsplätze werden nach Angaben von Gewerkschaft und Betriebsrat nach Rumänien verlagert. Aktuell arbeiten rund 750 Menschen am Standort von Autoliv in Elmshorn.

Europaweit sollen 500 Stellen wegfallen

Der Konzern hatte bereits vor einem Monat umfassende Kürzungen angekündigt. Das Unternehmen begründete die geplanten Maßnahmen mit einem starken Umsatzeinbruch und der fehlenden Aussicht auf Erholung des Automobilmarktes. Europaweit sollen deswegen 500 Stellen abgebaut werden - und zwar bereits bis Ende März 2021. Auch komplette Standorte werden wohl geschlossen.

Beschäftigte wütend und sprachlos

Bei der Belegschaft herrschte am Mittwochnachmittag nach Angaben der Arbeitnehmervertreter Bestürzung, Sprachlosigkeit und Wut. Betriebsrat und IG Metall wollen die Pläne von Autoliv so nicht hinnehmen. "Diese Planung ist gegen die Betroffenen so auch nicht umsetzbar", sagte Kai Trulsson, Geschäftsführer der IG Metall Unterelbe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2020 | 12:00 Uhr