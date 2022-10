Ab morgen: Fünf Tage Streik im privaten Busgewerbe in SH Stand: 09.10.2022 16:14 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeitenden im privaten Busgewerbe zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Viele Busse in Schleswig-Holstein werden deshalb in den nächsten Tagen nicht fahren.

Es ist der dritte und längste Warnstreik in dem seit mehreren Monaten laufenden Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Omnibusverband Nord: Ab Dienstbeginn am Montag bis Dienstende am Freitagabend sollen die Busse der landesweit knapp 90 Betriebe in den Depots bleiben.

Die Gewerkschaft will mit dem fünftägigen Streik nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeberseite noch mal deutlich erhöhen.

Arbeitgeberseite will während des Streiks nicht verhandeln

Eigentlich sollten am Montag in Kiel die Verhandlungen fortgesetzt werden. Der Omnibusverband Nord hat bereits angekündigt, nicht an dem Treffen teilzunehmen, wenn gleichzeitig gestreikt wird. Geschäftsführer Joachim Schack kritisiert das Verhalten der Gewerkschaft, die seiner Meinung nach schon seit dem Auslaufen des Tarifvertrages auf Konfrontation mit den Arbeitgebern geht.

Forderungen gehen weit auseinander

Ver.di will trotz Warnstreik zum vereinbarten Termin auf die Arbeitgeberseite warten. "Wir lassen uns bestimmt nicht von den Arbeitgebern vorschreiben, ob, wann, wie und wo unsere Kolleginnen und Kollegen in den Streik gehen", sagte Gewerkschaftssprecher Frank Schischefsky. Sollte es zu Verhandlungen kommen und dabei eine Einigung geben, soll der Warnstreik vorzeitig beendet werden.

Der Tarifvertrag für knapp 1.900 Beschäftigten im privaten Busgewerbe war bereits Ende Juni ausgelaufen. Die Forderungen von ver.di und die Angebote der Arbeitgeber liegen weit auseinander. Ver.di fordert unter anderem eine Erhöhung der Tarife von 1,95 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten, ebenfalls 1,95 Euro mehr für Werkstattmitarbeiter. Der Omnibusverband Nord hat neben 300 Euro Inflationszuschuss bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent zum 1. Oktober angeboten, eine Erhöhung von 2 Prozent zum 1. Oktober 2023 sowie eine weitere Erhöhung zum 1. Oktober 2024.

