A7: Vollsperrung zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt

Am Sonntagvormittag wird die A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt im Kreis Segeberg von 8 bis12 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Grund dafür ist der Tausch eines Datenkabels der Hochspannungsleitung im Rahmen regelmäßiger Instandhaltungsarbeiten. Das Kabel des Stromnetzbetreibers SH Netz ist fast 20 Kilometer lang. Ein Teilstück verläuft über die A7, die aus Sicherheitsgründen während der Arbeiten gesperrt wird.

Seilzugarbeiten nur bei Tageslicht möglich

Mit Seilzügen soll das alte Kupferkabel entfernt und das neue Glasfaserkabel ganz oben auf den Hochspannungsmasten eingezogen werden. "Aus Sicherheitsgründen können sogenannte Seilzugarbeiten immer nur bei Tageslicht erfolgen. Daher erfolgt die A7-Sperrung an einem Sonntagvormittag, um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer dennoch möglichst gering zu halten", erklärt Marius Bruhn, Projektleiter Netzentwicklung Hochspannung bei SH Netz. Das Kabel verbindet die Umspannwerke und die zentrale Netzleitstelle in Rendsburg miteinander. So können sie fernüberwacht und gesteuert werden. Autofahrer Richtung Süden können die Sperrung ab Neumünster weiträumig über die B205, die A21 und die A1 umfahren. Im Nahbereich geht es ab Bad Bramstedt über die U66 und ab Kaltenkirchen über die U45.

