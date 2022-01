300 Millionen Euro für Straßenbau-Projekte in SH Stand: 24.01.2022 17:20 Uhr Von der Kreisstraße bis zur Rader Hochbrücke sollen in diesem Jahr zahlreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Lücke zwischen Kiel und der A21 wird nur langsam geschlossen.

Bunte Karten, Bilder von Baustellen und ein technischer Querschnitt der neuen Rader Hochbrücke - das gibt es zu sehen, als Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) die Straßenbauprojekte 2022 für Schleswig-Holstein in Kiel vorstellt. Mit den Chefs der Infrastrukturgesellschaften des Bundes und dem Landesbetrieb Straßenbau zeigte der Minister eine lange Liste an Baumaßnahmen.

In die Sanierung und in den Ausbau von Landes-, Kreis- und Bundesstraßen sollen rund 200 Millionen Euro fließen. Für die Autobahnen sind 100 Millionen Euro vorgesehen. Das Land selbst beteiligt sich mit mehr als einem Drittel an den Kosten.

Rader Hochbrücke und Ausbau der B404 sind langfristige Projekte

Weitere Informationen Neubau der Rader Hochbrücke soll 2023 starten Der Planfeststellungsbeschluss für die Brücke über die A7 liegt jetzt vor. Das Projekt wird europaweit ausgeschrieben. mehr

"Wir sind bei der Rader Hochbrücke dabei, loszulegen", sagte Verkehrsminister Buchholz. Noch in diesem Jahr sollen die Vorbereitungen für den Brückenneubau erfolgen. Dazu zählen laut Projektmanagementgesellschaft DEGES Baumfällungen, der Bau von Baustraßen und Schiffsanlegern, Leitungsverlegungen sowie ein Erdbau zur Dammherstellung. Im Herbst soll der Auftrag für das östliche Teilbauwerk der Hochbrücke vergeben werden.

Außerdem werden die Arbeiten an der B404 zwischen Klein Barkau und Löptin fortgesetzt und die Straße zur Autobahn ausgebaut. Damit wird die Lücke zwischen der A21 und der Landeshauptstadt kleiner. Die Arbeiten sollen nach jetzigem Stand bis zum Jahr 2026 dauern.

Zahlreiche Sanierungen auf den Autobahnen geplant

Auch die Instandhaltung der bestehenden Autobahnen sorgt in diesem Jahr für zahlreiche Baustellen. Das betrifft beispielsweise die A1 zwischen Neustadt und Pansdorf, die A21 zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen, die A23 zwischen Hamburg-Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder sowie die A210 zwischen Schacht-Audorf bis Kreuz Rendsburg und die A215 zwischen Bordesholm und Blumenthal.

Größere Projekte gibt es auch auf den Bundesstraßen. Hier wird unter anderem die B207 zwischen Heiligenhafen-Ost und Puttgarden vierspurig ausgebaut und die B5 zwischen Tönning und Husum wird dreispurig. Ebenfalls geplant sind zahlreiche Sanierungsmaßnahmen an den Radwegen im Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2022 | 14:00 Uhr