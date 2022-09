Stand: 14.09.2022 06:48 Uhr Der Fotodienstleister Cewe hat eine neue Chefin gefunden

Der Fotodienstleister Cewe mit Sitz in Oldenburg hat eine neue Chefin gefunden. Spätestens zum 1. April 2023 werde Yvonne Rostock die CEO-Funktion und die Gesamtverantwortung für den Vertrieb der Cewe-Gruppe übernehmen, teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit. Damit tritt sie die Nachfolge von Christian Friege an. Die 50-jährige Rostock ist den Angaben zufolge seit Anfang 2019 Managing Director beim Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty und verantwortet dort in der Region Deutschland/Österreich/Schweiz die Bereiche Prestige und Consumer Beauty. Zuvor arbeitete sie fast zwei Jahrzehnte in verschiedenen Managementfunktionen im In- und Ausland für L'Oréal. Mitte März war bekanntgeworden, dass das Stiftungskuratorium Frieges Vertrag aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung nicht verlängert. Ihm wurden Versäumnisse bei der Frauenförderung vorgeworfen. Der Aufsichtsrat des Cewe-Unternehmens und die Gründerfamilie als größter Aktionär hatten sich damals für eine Vertragsverlängerung ausgesprochen.

