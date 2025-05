Stand: 09.05.2025 15:16 Uhr Wilhelmshaven: Polizei fasst 25-jährige mutmaßliche Brandstifterin

Nach einem Brand auf einem Entsorgungsplatz in Wilhelmshaven ermittelt die Polizei gegen eine 25-Jährige. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Beamte die Frau kurz nach dem Feuer in der Nähe des Entsorgungsplatzes angetroffen. Der Brand war den Angaben zufolge bereits am 3. Mai gegen 4.30 Uhr gemeldet worden. Die 25-Jährige sei in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte die Wohnung der Verdächtigen. Dabei seien mehrere Gegenstände sichergestellt worden, die laut Polizei nun ausgewertet werden. Die Frau stehe im Verdacht, in drei Fällen Sachbeschädigungen durch Brandstiftung begangen zu haben, so die Beamten. Ob sie auch mit weiteren Bränden in Heppens und Tonndeich in Verbindung steht, sei unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Wilhelmshaven