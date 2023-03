Stand: 17.03.2023 10:59 Uhr Zwei Männer rauben Tankstelle in Bookholzberg aus

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Bookholzberg (Landkreis Oldenburg) eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin versteckten sich die beiden Männer auf dem Tankstellengelände und warteten auf eine 18-jährige Mitarbeiterin, als diese nach Betriebsschluss abschließen wollte. Die Täter forderten die junge Frau mit einer Waffe dazu auf, zurück in die Tankstelle zu gehen und ihnen Tabakwaren auszuhändigen. Bevor sie flüchteten, griffen sie außerdem in die Kasse und erbeuteten Bargeld. Laut der Sprecherin sollen die Täter zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04431) 94 10 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.03.2023 | 15:00 Uhr