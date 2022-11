Stand: 02.11.2022 08:00 Uhr Wohnung in Scharmbeckstotel brennt in der Nacht

Beim Eintreffen standen Teile des Erdgeschosses in dem Haus im Osterholz-Scharmbecker Stadtteil Scharmbeckstotel in Flammen. Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck kam zur Unterstützung dazu. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen können. Eine Person musste vom Rettungsdienst betreut und dann auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwischenzeitlich hatte der Brand sich im Erdgeschoss ausgebreitet, ein Ausbreiten auf das gesamte Haus konnte verhindert werden. Gegen drei Uhr konnte die Feuerwehr endgültig Entwarnung geben. Die Brandursache ist noch nicht klar.

