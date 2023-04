Stand: 02.04.2023 13:30 Uhr Windböe reißt Baum an A28 um - Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Ein umgestürzter Baum hat am Samstagnachmittag auf der A28 einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Der Baum war im Bereich Hatten im Landkreis Oldenburg auf die Fahrbahn gefallen - drei Autofahrerinnen und -fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren hinein. Glücklicherweise seien keine Menschen verletzt worden und an den Autos auch nur geringe Schäden entstanden, so die Autobahnpolizei Ahlhorn. Der Baum sei vermutlich aufgrund der starken Böen umgefallen. Die Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen entfernte ihn von der Autobahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.04.2023 | 06:30 Uhr