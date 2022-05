Stand: 20.05.2022 15:46 Uhr Wildeshausen: 38-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Freitagvormittag bei einem Autounfall ein Mann ums Leben gekommen. Der 38-Jährige kam nach Angaben der Polizei auf der Ahlhorner Straße mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er frontal mit einem Baum. Der Mann aus Cloppenburg erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.05.2022 | 15:00 Uhr