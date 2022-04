Stand: 27.04.2022 11:53 Uhr Westerstede: Kosten zu hoch - Stöhr-Brot meldet Insolvenz an

Die Großbäckerei Stöhr-Brot aus Westerstede (Landkreis Ammerland) hat Insolvenz angemeldet. Grund dafür seien extrem gestiegenen Kosten für Strom, Gas, Öl und Mehl aufgrund des Krieges in der Ukraine, wie ein Sekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in Oldenburg bestätigte. Stöhr-Brot sei das erste Unternehmen im Nordwesten, das durch die gestiegenen Energiepreise insolvent geworden ist. Für die rund 300 Angestellten kam die Nachricht überraschend, sie seien fassungslos und verunsichert, so der Gewerkschaftssekretär. Die Gewerkschaft lasse nun die Insolvenzanträge prüfen. Die Beschäftigten hoffen, dass sie Insolvenzgeld erhalten. Die Großbäckerei hat ihre Hauptstandorte in Westerstede und Dinklage (Landkreis Vechta).

