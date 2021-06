Stand: 10.06.2021 17:15 Uhr Werkstatt in Zetel niedergebrannt - Brandursache unklar

In Zetel (Landkreis Friesland) ist am Donnerstagvormittag ein Werkstattschuppen in Brand geraten. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. Das Nebengebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Löscharbeiten wurden laut Polizei durch im Inneren gelagerte Gasflaschen erschwert. Erst nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht. Unter anderem kam dabei ein Bagger zum Einsatz, damit die Feuerwehr an Brandnester gelangen konnte. Wegen des Ausmaßes des Feuers und der Rauchentwicklung wurde eine angrenzende Landstraße gesperrt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

