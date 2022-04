Wer hat etwas gewusst? Zeuge Högel belastet Kollegen Stand: 07.04.2022 14:45 Uhr Am siebten Verhandlungstag in Folge ist der verurteilte Patientenmörder Niels Högel im Prozess gegen frühere Klinikvorgesetzte als Zeuge befragt worden.

Högel behauptete in seiner Aussage, dass ein Kollege und Freund in Oldenburg von den Taten gewusst haben könnte. Er habe diesem Kollegen, mit dem er eng befreundet gewesen sei, erzählt, dass er "Mist gebaut" und Dinge getan habe, die er nicht hätte tun dürfen. Gemeinsam hätten sie seinen Spind in der Klinik ausgeräumt. Dort befanden sich laut Högel neben medizinischen Instrumenten auch Medikamente mit dem Wirkstoff Ajmalin, mit dem er Patientinnen und Patienten tödliche Spritzen verabreichte.

Potenzielles Opfer kurz vor Tat aufgeschreckt?

Weiter beschrieb Högel auch einen anderen Fall: Auf der Intensivstation in Delmenhorst habe eine scheinbar schlafende Patientin gelegen, die er mit einem Medikament vergiften wollte. Die Frau sei dann aber plötzlich aufgeschreckt. Sie habe anschließend eine vorgesetzte Kollegin Högels über den Vorfall informiert - diese habe das für "Quatsch" gehalten, mit der Patientin gesprochen und das geklärt, berichtete Högel. Zur Glaubwürdigkeit des Zeugen soll in dem Verfahren nun das Gutachten des psychologischen Sachverständigen Max Steller gehört werden. Dieser hatte Högel in dessen Prozess 2019 eine "hohe Lügenneigung und eine hohe Lügenbereitschaft" attestiert und betont, Högel sei in der Lage, qualitativ hochwertige Falschaussagen zu machen.

Mord an Patienten: Mitschuld bei Vorgesetzten?

In den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst ermordete der Krankenpfleger zwischen 2000 und 2005 Patientinnen und Patienten. Das Gericht will klären, ob seine damaligen Vorgesetzten eine Mitschuld durch Unterlassen trifft. Ihnen wird Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen vorgeworfen. Bei den sieben Angeklagten handelt es sich um drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und den ehemaligen Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätten sie Mordtaten Högels mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" verhindern können. Dem widersprechen die Verteidiger der Angeklagten.

Es war vermutlich das letzte Mal, dass Högel in diesem Prozess als Zeuge gehört wurde. Er ar 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

