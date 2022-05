Stand: 09.05.2022 08:18 Uhr Wegen Masken-Deals: EWE prüft Kooperation mit Fynn Kliemann

Der Energieversorger EWE mit Sitz in Oldenburg will die weitere Zusammenarbeit mit dem in die Kritik geratenen Influencer und Musiker Fynn Kliemann überprüfen. Nach eigenen Angaben berät EWE das von Kliemann in Rüspel (Landkreis Rotenburg) gegründete und "Kliemannsland" genannte Projekt in Sachen Klimaneutralität. Influencer Kliemann soll nach Recherchen des ZDF Magazin Royale unter anderem an fragwürdigen Masken-Deals im großen Stil beteiligt gewesen sein.

Weitere Informationen Fynn Kliemann wehrt sich gegen Vorwurf des "Maskenbetrugs" ZDF-Moderator Jan Böhmermann hatte dem Youtube-Star vorgeworfen, Corona-Masken verkauft zu haben, die - anders als angegeben - nicht in Europa produziert wurden. (06.05.2022) mehr

