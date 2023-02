Wegen Lehrermangel: Grundschule führt Vier-Tage-Woche ein Stand: 14.02.2023 09:50 Uhr An der Grundschule Wiefelstede (Landkreis Ammerland) herrscht Lehrermangel. Deswegen gehen mehr als 300 Schülerinnen und Schüler ab sofort nur noch an vier Tagen pro Woche zur Schule.

Nach Angaben der Schulleiterin sieht sich die Schule nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen. In einem Brief an die Eltern teilte sie mit, dass zwei Lehrerinnen schwanger seien. Sie dürften nicht unterrichten, weil sie sich mit Corona anstecken könnten. Zudem falle eine weitere Kollegin langfristig aus. Deshalb sehe sich die Schule nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen zu unterrichten.

Grundschule in Wiefelstede bietet Notbetreuung an

Bis es einen Ersatz für die Lehrerinnen gibt, soll nun ab heute ein Vertretungsplan in Kraft treten. Dieser sieht laut Medienberichten vor, dass pro Tag einer der Jahrgänge 2 bis 4 zu Hause bleiben müssen. Weil es im ersten Jahrgang fünf Klassen gebe, würden diese auf zwei Tage verteilt. für Kinder, die zu Hause nicht betreut werden könnten, soll es ein entsprechendes Angebot geben. Allerdings werde das kein Unterricht sein, schreibt die Schulleiterin in dem Elternbrief. Wie lange die Regelung gelten soll, war zunächst unklar.

Lehrermangel: Eltern sehen das Land in der Pflicht

Der Schulelternrat kritisiert, dass das Land den Lehrkräftemangel nicht angehe und fordert eine schnelle Lösung des Problems. Die Eltern verweisen darauf, dass die Kinder durch den Unterrichtsausfall nach den Corona-Maßnahmen nun noch weiter belastet würden. Erst Anfang Februar war bekannt geworden, dass die Unterrichtsversorgung an den Schulen in Niedersachsen auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Statistik gefallen ist. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) verwies auf mehr Schüler sowie mehr Krankheitsausfälle und Teilzeitbeschäftigungen.

