Wattenmeer: Zahl der Seehunde erstmals seit Jahren gesunken Stand: 01.11.2022 15:46 Uhr Im Wattenmeer ist die Zahl der Seehunde deutlich zurückgegangen. Insgesamt seien in diesem Sommer 23.652 Seehunde bei der jährlichen Zählung im Wattenmeer gesichtet worden.

Das teilte das Gemeinsame Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven am Dienstag mit. Die Zahl der Seehunde sei um zwölf Prozent gesunken. Damit handele es sich um die niedrigste Zahl seit 2011. Die Tiere wurden im Juni und August gezählt, so wie es seit Jahren üblich ist. Auch die Zahl der Jungtiere sank um 22 Prozent - auf der Insel Helgoland wurde nur ein einziges Jungtier gesichtet. Die Daten beziehen sich auf den Gesamtbestand, umfassen also Deutschland, Dänemark und die Niederlande. In Hamburg und Niedersachsen sank die Zahl aller Seehunde deutlich auf 4.822, was 42 Prozent weniger als im Vorjahr seien, hieß es.

Wattenmeer an Grenze zur Ernährung der Tiere

Die Ursache für den Rückgang ist unklar. Laut Anders Galatius, dem Hauptautor des Zählberichts, ist nach Jahren des Zuwachses inzwischen möglicherweise eine Grenze erreicht, ab der das Wattenmeer nicht noch mehr Robben ernähren kann. Nach einer gewissen Zeit könnte sich diese Entwicklung auch auf die Zahl der fortpflanzungsfähigen Weibchen auswirken. Das wiederum könnte zu weniger Geburten führen. "Die diesjährigen Zählungen stehen im Einklang mit einer solchen Entwicklung, liegen aber deutlich unterhalb der Zahlen, die wir in einem solchen Szenario erwarten würden", sagte Galatius. Zudem seien aus den Beobachtungen eines einzigen Jahres keine eindeutigen Schlussfolgerungen möglich.

Auszeichnung als Weltnaturerbe

Neben den Kegelrobben sind Seehunde die größten Meeresräuber im Wattenmeer. Das Wattenmeer selbst ist das größte Gezeitengebiet der Welt, wo natürliche Prozesse noch ungestört ablaufen können. Es umfasst über 500 Kilometer entlang der Küsten Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande. Die UNESCO hatte 2009 das Wattenmeer wegen seiner weltweit einzigartigen geologischen und ökologischen Werte als Weltnaturerbe ausgezeichnet.

