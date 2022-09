Wasserstoffzug knackt mit Fahrt Bremervörde-Burghausen Rekord Stand: 16.09.2022 08:48 Uhr Ein Wasserstoffzug hat auf einer bundesweiten Fahrt die gesetzte 1.000-Kilometer-Marke übertroffen. Laut dem Hersteller schaffte der Coradia iLint mit einer 250-Kilo-Tankfüllung weitere 175 Kilometer.

Der Wasserstoffzug ist dem Unternehmen Alstom zufolge der erste weltweit, der diese Grenze überschritten hat. Dafür war der Coradia iLint am Donnerstagmorgen vom Heimatbahnhof in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) Richtung Süden gestartet und erreichte in der Nacht Burghausen an der österreichischen Grenze - danach habe er sogar umdrehen und mehr als 100 Kilometer nach München zurückfahren können.

Zurück wird der Zug mit Diesellok geschleppt

Den Weg zurück nach Bremervörde sollte der Wasserstoffzug von einer Diesellok gezogen werden - Grund ist Alstom zufolge die geringe Zahl entsprechender Tankstellen in Deutschland. Normalerweise fährt der Wasserstoffzug zwischen Buxtehude, Bremerhaven und Cuxhaven.

Weitere Informationen Erste Wasserstoffzug-Flotte im Sommer in Passagierbetrieb Laut Hersteller Alstom werden 14 Dieselzüge durch die neuen Fahrzeuge ersetzt. Zwei Jahre liefen sie im Testbetrieb. (13.05.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.09.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr