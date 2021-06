Stand: 20.06.2021 10:14 Uhr Warnung vor Blaualgen in Niedersachsens Badeseen

An einigen Badeseen in Niedersachsen treten giftige Blaualgen auf. Derzeit gilt für acht von 273 Badestellen im Land eine Warnung vor Cyanobakterienblüten, sogenannten Blaualgen, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Badeverbote gibt es aktuell aber noch nicht. Gleich fünf Warnhinweise gelten für Badestellen am Zwischenahner Meer im Landkreis Ammerland. Der Otterstedter See im Landkreis Verden ist ebenfalls betroffen. Auch am Ricklinger Bad und am Siebenmeterteich in Hannover wurden vermehrt Blaualgen festgestellt. Badegäste sollten auf Hinweise achten, rät das Gesundheitsamt. Grundsätzlich sollte man die Sichttiefe prüfen, heißt es. Wenn im knietiefen Wasser die Füße wegen einer grünlichen Färbung nicht mehr zu sehen sind, sollte auf ein Bad verzichtet werden. Bei Kontakt können Blaualgen die Haut reizen. Außerdem sind bei Verschlucken unter anderem Durchfall, Erbrechen und Schwindel möglich.

