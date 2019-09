Stand: 26.09.2019 07:56 Uhr

Vorgesetzte von Ex-Krankenpfleger Högel angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat fünf ehemalige Vorgesetzte des Serienmörders Niels Högel angeklagt. Nach Angaben eines Sprechers sollen sie sich wegen Totschlags durch Unterlassen verantworten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Angeklagt sind demnach der damalige Geschäftsführer des Oldenburger Klinikums, die inzwischen verrentete Pflegedirektorin, sowie zwei Chefärzte und ein Stationsleiter. Zunächst hatte die "Nordwest-Zeitung" (NWZ) berichtet.

Drei Beschuldigte sollen Högel "weggelobt" haben

Dem Ex-Geschäftsführer sowie der Pflegedirektorin werden 63 Taten zur Last gelegt, dem Chef der Anästhesie 60 und den anderen zwei Angeklagten jeweils drei Taten. Drei Beschuldigte sollen sich nicht nur für Högels Morde im Klinikum Oldenburg sondern auch in Delmenhorst verantworten. Der Grund: Den drei Führungskräften wird vorgeworfen, dass sie Niels Högel "weglobten". Der auffällig gewordene Krankenpfleger soll demnach ein gutes Zeugnis erhalten haben, obwohl es bereits eindeutige Hinweise auf seine Taten gab. So hatte der Stationsleiter im Auftrag des Chefarztes eine Strichliste angefertigt. Dabei wurden die Reanimationen und Dienstzeiten der Pflegekräfte abgeglichen. Die Polizei hatte im Mai 2018 die Diensträume und die Privatwohnung des Stationsleiters durchsucht. Dabei waren elektronische Speichermedien und Unterlagen sichergestellt worden.

Videos 05:11 Hallo Niedersachsen Lebenslang für Ex-Krankenpfleger Niels Högel Hallo Niedersachsen Für 85 Morde muss der Ex-Krankenpfleger Niels Högel lebenslang ins Gefängnis. Neben der Freiheitsstrafe erhält er auch ein Berufsverbot. Dazu stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Video (05:11 min)

Revision angekündigt

Högel wurde im Juni wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. In 15 Fällen wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Gegen das Urteil will Högel Revision einlegen. Gegen welche Teile des Urteils sich diese genau richtet, teilte die Verteidigung nicht mit. Wie lange das Revisionsverfahren dauern wird ist offen.

Weitere Anklagen gegen vier Klinik-Mitarbeiter

Bereits im Jahr 2016 hatte die Staatsanwaltschaft gegen vier Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst Anklage erhoben. Den Chefärzten und leitenden Pflegekräften wird ebenfalls Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen. Sie sollen weitere Morde und Mordversuche nicht verhindert haben, nachdem bereits der Verdacht bestanden haben soll, dass Högel an Patienten manipuliert hat. Beide Prozesse können allerdings erst beginnen, sobald das Urteil gegen Högel rechtskräftig ist. Dieser dürfte dann aller Voraussicht nach als Zeuge geladen werden.

