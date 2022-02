Stand: 16.02.2022 09:24 Uhr "Versagen der Instanzen": Studierende kritisieren Uni Vechta

Nachdem in einer Klausur im Fach Germanistik an der Uni Vechta rund 98 Prozent aller Teilnehmenden durchgefallen sind, kommen jetzt weitere Vorwürfe aus der Studentenschaft.

Studierende werfen der Uni und Professoren vor, Halbwahrheiten zu verbreiten. Sie verängstigten die Studenten und entzögen sich der Diskussion, heißt es in einer Stellungnahme, die dem NDR vorliegt. Die Rede ist auch vom einem Versagen der universitären Instanzen. Das habe schon dazu geführt, dass viele Studenten die Universität Vechta verlassen hätten. Die Uni zeigte sich in einer ersten Reaktion überrascht von den Vorwürfen. Sie sei bislang noch nicht einmal angesprochen worden, sagte Uni-Präsidentin Pietzner, und bot den Studierenden ein klärendes Gespräch an.

