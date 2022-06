Stand: 24.06.2022 07:26 Uhr Vermehrt Blaualgen im Otterstedter See

An der Badestelle Otterstedter See in der Gemeinde Ottersberg im Landkreis Verden besteht zurzeit ein vermehrtes Aufkommen an Blaualgen. Davor warnt der Fachdienst Gesundheit des Landkreises. Die Blaualgenblüte wurde im Rahmen der routinemäßigen Untersuchungen der Badegewässer festgestellt. Der Otterstedter See ist daher nur eingeschränkt zum Baden geeignet. Blaualgen können giftig sein. Deshalb sprach der Landkreis jetzt eine Blaualgenwarnung für das Gewässer aus. Badegäste sollten unbedingt vermeiden, beim Schwimmen Wasser zu schlucken, und sich auch nicht in Bereichen mit sichtbaren Schlieren aufhalten. Kinder und Kleinkinder sind besonders gefährdet. Die Warnung gilt zudem auch für Hunde und andere warmblütige Tiere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.06.2022 | 09:30 Uhr