Unions-Kanzlerkandidat Laschet besucht Niedersachsen Stand: 18.08.2021 17:22 Uhr Der Bundestags-Wahlkampf läuft: Am Mittwoch hat der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Armin Laschet, Station in Niedersachsen gemacht.

Laschet besuchte zunächst das Rittergut Hammerstein in Gyhum-Bockel im Landkreis Rotenburg (Wümme). Außerdem war er zu Gast in Oldenburg. Ein weiteres Ziel war der Landmaschinenhersteller Amazone in Hasbergen (Landkreis Osnabrück).

Laschet verspricht Aufnahme afghanischer Ortskräfte

In Oldenburg äußerte sich der Unionskandidat unter anderem zum allgegenwärtigen Thema Afghanistan. Er versprach für den Fall seiner Wahl die Aufnahme aller von Deutschland registrierten Ortskräfte sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Es gebe lange Listen solcher Menschen, die sich derzeit nicht nur in Kabul aufhielten, sondern auch an anderen Stellen in Afghanistan. "Ich werde als Bundeskanzler eine Garantie abgeben, dass jeder, der sich auf diesen Namenslisten befindet, der sich für Deutschland engagiert hat, in Deutschland Aufnahme findet."

