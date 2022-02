Stand: 17.02.2022 11:05 Uhr Uni Vechta weist Kritik von Studierenden zurück

Nachdem bei einer Klausur im Fach Germanistik an der Uni Vechta rund 98 Prozent der Teilnehmenden durchgefallen sind, wehrt sich die Hochschule gegen Vorwürfe. Studierende hatten kritisiert, Uni und Professoren verängstigten viele Studierende, stellten fehlerhafte Klausuraufgaben und entzögen sich der Diskussion. Die Rede war auch von einem Versagen der universitären Instanzen und gestörter Kommunikation.

Uni Vechta: "Regelmäßige, gute Gespräche mit Studierenden"

Uni-Präsidentin Verena Pietzner räumt ein, dass die Durchfallquote der konkreten Germanistik-Klausur ungewöhnlich hoch war. Die Klausur wurde mittlerweile annulliert und gilt für die Teilnehmenden nicht als Fehlversuch. Die Präsidentin tritt aber vehement den teils anonymen Vorwürfen aus der Studierendenschaft entgegen, dass die Kommunikation zwischen Dozenten und Studierenden gestört sei. In dem konkreten Fall seien die betroffenen Studierenden zeitnah zu verschiedenen Gesprächsterminen eingeladen worden. Hunderte seien der Einladung gefolgt. Außerdem gibt es nach Angaben der betroffenen Fakultät seit Jahren regelmäßige Gespräche zwischen Studierendenschaft und Univertretern in angenehmer Atmosphäre, in denen man sich auch um Lösungen für Probleme bemühe.

Der Sprecher des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses (AStA), Marvin Koch, hält die Vorwürfe ebenfalls für übertrieben. Die Klausur sei schon annulliert worden, bevor der Fall öffentlich wurde. Die interne Aufarbeitung laufe. Wenn an der Uni Vechta etwas schief laufe, sollten sich die Betroffenen an ihre Vertretung wenden. Nur so könne sich auch etwas ändern.

