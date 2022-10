Stand: 25.10.2022 06:44 Uhr Unfall zwischen Aurich und Emden: Mann schwer verletzt

Auf einer Landstraße bei Ihlow (Landkreis Aurich) ist am Montagabend ein junger Mann mit seinem Auto verunglückt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 18 Jahre alte Mann gegen 20.30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto des Fahranfängers überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Feld liegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.10.2022 | 07:30 Uhr