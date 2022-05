Stand: 30.05.2022 12:49 Uhr Unbekannte werfen Gehwegplatten und Mülleimer auf Gleise

Nachdem Unbekannte am Bahnhof Marienhafe (Landkreis Aurich) Gehwegplatten und einen Mülleimer auf die Gleise geworfen haben, ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Eine Regionalbahn hatte am Samstagabend die Platten und den Mülleimer erfasst. Der Zug wurde den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß nicht beschädigt und konnte seine Fahrt zum Bahnhof Norddeich (Mole) fortsetzen. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04921) 95 95 90 entgegen genommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.05.2022 | 13:30 Uhr