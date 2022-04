Stand: 11.04.2022 13:04 Uhr Tschüss! Eisbär "Lloyd" zieht aus Bremerhavens Zoo aus

Auf den Eisbären "Lloyd" aus Bremerhaven wartet ein neues Abenteuer: Der 22 Jahre alte Bär zieht nach Karlsruhe in den Zoologischen Stadtgarten. Am Montagvormittag machte sich der Spezialtransport mit dem Bären auf den Weg nach Süden. Der Grund für den Umzug: Für "Lloyd" ist in dem Eisbärengehege im Zoo am Meer kein Platz mehr. Eisbärin "Valeska" und die beiden Jungtiere "Anna" und "Elsa" bräuchten mehr Raum, heißt es vom Zoo Bremerhaven. Mit "Valeska" zeugte "Lloyd" in den vergangenen neun Jahren vier Jungtiere: neben "Anna" und "Elsa" noch "Lale" und "Lili". Weiteren Nachwuchs soll Lloyd mit Valeska nicht mehr zeugen - dafür gibt es aber eine Liebes-Alternative: In Karlsruhe teilt sich "Lloyd" künftig sein Gehege mit Eisbärin Charlotte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2022 | 13:30 Uhr