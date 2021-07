Tierschützer demonstrieren bei Geflügelproduzent Wiesenhof Stand: 15.07.2021 15:24 Uhr In Visbek im Landkreis Vechta haben am Donnerstag mehr als 100 Tierschützerinnen und Tierschützer die Firmenzentrale der PHW-Gruppe blockiert. Sie protestierten gegen Massentierhaltung.

Anfang der Woche hatten Aktivistinnen und Aktivisten in Goldenstedt ein Protestcamp errichtet. Von dort waren sie am Donnerstagvormittag losgezogen. Eine Polizeisprecherin sagte, dass Demonstrierende auf dem Weg zur Zentrale die vorgegebene Route verlassen hätten und über ein Feld gezogen seien. Ein hölzernes Tor sei mit Farbe besprüht worden. Zugleich warnte die Polizei vor Gerüchten: Es gebe hartnäckige Meldungen in der Bevölkerung, denen zufolge es zu massiven Straftaten von Camp-Teilnehmenden gekommen sei. "Dies kann die Polizei nicht bestätigen", hieß es. "Wir bitten die Bevölkerung, sich nicht an Gerüchten zu beteiligen." Erkenntnisse, dass von den Versammlungen oder deren Teilnehmenden eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeht, gebe es keine.

Vorwurf: Profite beruhen auf Ausbeutung

Die PHW-Gruppe ist vor allem bekannt für ihre Marke Wiesenhof. "PHW steht als größter deutscher Geflügelkonzern stellvertretend für die Tierindustrie", sagte die Sprecherin des Bündnisses "Gemeinsam gegen die Tierindustrie", Franziska Klein. Die Milliardenprofite dieser Unternehmen beruhten auf Ausbeutung und Gewalt. Das Unternehmen töte jedes Jahr mehr als 300 Millionen Puten und Hühner. In ihrem Protestcamp wollen knapp 300 Aktivistinnen und Aktivisten noch bis Sonnabend darüber diskutieren, wie die Landwirtschaft auf eine bio-vegane Produktion ohne Tiere umgestellt werden kann.

PHW-Gruppe sichert Firmenzentrale mit Stacheldraht

Wegen der angekündigten Proteste hatte die PHW-Gruppe in den vergangenen Wochen ihre Firmenzentrale mit Flutlicht, einem Stacheldrahtzaun und einem mehrere Meter hohen hölzernen Zugangstor gesichert. Der Landkreis Vechta wollte das Camp verbieten lassen, scheiterte jedoch vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

