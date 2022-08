Stand: 27.08.2022 09:56 Uhr Steckt hier Bargeld drin? Postmitarbeiter unterschlägt Briefe

Ein Angestellter der Post in Goldenstedt (Landkreis Vechta) wird verdächtigt, Briefe unterschlagen zu haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der 26-Jährige seit Juni mehrere Sendungen behalten haben. Andere Mitarbeiter hatten ihren Kollegen angezeigt. In der Wohnung des Mannes fanden Beamte geöffnete, zerstörte sowie noch verschlossene Briefe. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 26-Jährige vor allem auf Geschenkkarten mit Bargeld aus. Die Funde werden nun gesichtet und ausgewertet - die verschlossenen Sendungen sollen "schnellstmöglich wieder auf den Postweg gehen", so die Polizei. Geöffnete und zerstörte Briefe wollen die Beamten nach Möglichkeit den geschädigten Personen zuordnen.

